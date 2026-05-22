A "família" One-Off da cavallino rampante voltou a crescer com mais uma obra de arte sobre rodas. Baptizado como Ferrari HC25, o explosivo roadster derivado do F8 Spider foi concebido segundo os desejos de mais um cliente especial.

Família One-Off reforçada com inédito Ferrari HC25

O bólide introduz, no entanto, algumas novidades como são exemplos os faróis com módulos especialmente projectados para ele, com as luzes diurnas verticais a serem integradas na dianteira dos guarda-lamas.

Esta peça única eleva ainda mais a linguagem estilística imprimida nos recentes 12Cilindri e F80, explanada nas faixas e nas secções em preto para criar uma transição perfeita entre a frente e a traseira.

Somam-se as novas assinaturas luminosas e os puxadores das portas integradas em amplas lâminas de alumínio, com o acabamento fosco em Moonlight Grey a reforçar uma personalidade única.

Sob o capô traseiro do Ferrari HC25 pulsa o mesmo motor V8 biturbo de 3.9 litros do F8 Spider, com os seus 721 cv e 770 Nm a dispensarem qualquer apoio eléctrico.

Todo esse poder é passado exclusivamente às rodas traseiras através duma transmissão automática de dupla embraiagem com sete relações.

A aceleração dos zero aos 100 km/hora cumpre-se em 2,9 segundos, "demorando" 8,2 segundos para bater nos 200 km/hora. A velocidade máxima está limitada a 340 km/hora sem capota para revoltar os cabelos.

Texto: P.R.S.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?