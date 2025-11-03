Famel E-XF 100% eléctrica já tem estreia marcada para Milão

Pouco se "ouviu" falar da primeira Famel 100% eléctrica de sempre quando foi anunciada há quase três anos. Pois esse silêncio foi agora "interrompido" com a data da apresentação da E-XF em Milão no EICMA 2025.

A motorizada que foi buscar as suas influências na lendária XF17 estreia-se com as versões Café Racer e Clássica na quinta-feira quando abrirem as portas do The International Two-Wheeler Exhibition, um dos principais eventos europeus dedicados às "duas rodas".

"A presença na EICMA 2025 traduz a aposta da marca em chegar ao público internacional que procura uma mota com qualidade e estilo, e que se diferencie pela experiência de condução", diz Joel Sousa, director geral da Famel.

Equipada com um motor de 5,5 kW (7,5 cv) para uns máximos 100 km/hora, e um acumulador para 120 quilómetros, a E-XF traz o estilo clássico das café racers para a era eléctrica por um preço de partida em redor dos 7.000 euros.

Além da sucessora da XF17 alimentada a electrões, será apresentada um protótipo de scooter eléctrica, pensada para a mobilidade urbana B2C e B2B.

"Estamos a construir uma marca que representa a inovação europeia e a mobilidade do futuro", assume o responsável da marca.

"Em Milão, queremos ligar-nos com parceiros e distribuidores estratégicos que acreditam que o futuro da mobilidade deve ser eléctrico e centrado nas pessoas".

Recorde-se que a Famel é apoiada pelo Fundo NOVUS com gestão da Magnify Capital Partners em parceria com o Banco Português de Fomento.

