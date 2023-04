Falta uma semana: Polestar 4 estreia no salão de Xangai

Uma imagem da dianteira, num plano muito apertado, anuncia a estreia do Polestar 4 a 18 de Abril no salão automóvel de Xangai sem mais pormenores do novo modelo.

Será um SUV coupé profundamente evoluído para abraçar a electromobilidade, reflectido na estética e na sustentabilidade já exibida em protótipos da marca.

E, para acelerar os adeptos das emoções fortes, a Polestar sublinha que será o seu modelo de produção mais rápido de sempre.

"O Polestar 4 não será simplesmente uma versão modificada do nosso primeiro SUV", explica Thomas Ingenlath, director executivo da construtora sino-sueca.

"Em vez disso, reconsiderámos todo o design para criar uma nova geração de SUV coupé".

