Falsa partida: regresso do 2 CV fora dos planos da Citroën

"Alto e pára o baile!", terá pensado o director executivo da Citroën face à notícia lançada esta semana de que um 2 CV eléctrico em modo retrofuturista estaria a começar a ser delineado pela construtora.

Em menos de 48 horas, Thierry Koskas desmentiu ao britânico Auto Express a notícia avançada pela revista Autocar, ao dizer que "não há projectos específicos" relacionados com o icónico modelo.

"Preferimos olhar em frente", explica o responsável, sublinhando que a aposta será feita antes em carros familiares diferentes e mais acessíveis.

Todavia, escusou-se a rejeitar o portefólio da construtora ao sublinhar que a Citroën é a marca mais coleccionada no mundo; "sabemos que temos produtos super icónicos!".

Mesmo assim, diz que não se opõe ao lançamento dum carro que relembre o passado da insígnia "mas, não quero fazer disso uma orientação geral".

São recorrentes as notícias sobre o regresso do 2 CV às estradas europeias. Em 2009, no salão de Frankfurt, estreou o Citroën REVOLTe Concept inspirado no "clássico" mas nunca passou à produção.

