Fábrica Stellantis Mangualde premiada por políticas de bem-estar social

É mais um prémio a celebrar as condições oferecidas pela fábrica da Stellantis em Mangualde: a instalação fabril foi distinguida na categoria Wellbeing nos WHS Championship Awards do conglomerado automóvel.
A distinção reconhece dois projectos locais com impacto directo no bem estar dos seus trabalhadores: a criação duma nova área social no sector de Montagem, e a entrega de conjuntos escolares aos filhos deles.
Integrado no projecto de Wellbeing, a primeira solução foi concebida pelos próprios operários que trabalham naquela secção, para proporcionar um ambiente mais confortável e funcional nas pausas de trabalho.
A segunda faz parte dana política de responsabilidade social da Stellantis Mangualde, com a fábrica a oferecer, no início de cada ano escolar, kits escolares aos filhos dos trabalhadores com idades entre os seis e os 18 anos.
Integrado nos Wellbeing, Health & Safety Awards, o prémio foi entregue na última quinta-feira a Filipe Araújo, responsável pela área de recursos humanos, e Sofia Canez, responsável pela área de comunicação, numa cerimónia realizada em Poissy, França.
Texto: P.R.S.
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