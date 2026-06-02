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Fábrica Stellantis Mangualde premiada por políticas de bem-estar social

16:41 - 02-06-2026
 
 
Fábrica Stellantis Mangualde premiada por políticas de bem-estar social

É mais um prémio a celebrar as condições oferecidas pela fábrica da Stellantis em Mangualde: a instalação fabril foi distinguida na categoria Wellbeing nos WHS Championship Awards do conglomerado automóvel.

A distinção reconhece dois projectos locais com impacto directo no bem estar dos seus trabalhadores: a criação duma nova área social no sector de Montagem, e a entrega de conjuntos escolares aos filhos deles.

Integrado no projecto de Wellbeing, a primeira solução foi concebida pelos próprios operários que trabalham naquela secção, para proporcionar um ambiente mais confortável e funcional nas pausas de trabalho.

A segunda faz parte dana política de responsabilidade social da Stellantis Mangualde, com a fábrica a oferecer, no início de cada ano escolar, kits escolares aos filhos dos trabalhadores com idades entre os seis e os 18 anos.

Integrado nos Wellbeing, Health & Safety Awards, o prémio foi entregue na última quinta-feira a Filipe Araújo, responsável pela área de recursos humanos, e Sofia Canez, responsável pela área de comunicação, numa cerimónia realizada em Poissy, França.

Texto: P.R.S.

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TEMAS:

StellantisMangualde
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