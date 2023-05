Max Verstappen alargou para 39 pontos a distância que o separa do colega de equipa de Sergio Perez, ao vencer este domingo o Grande Prémio do Mónaco em Fórmula 1.

F1: Verstappen vence GP Mónaco e é cada vez mais líder no Mundial

O bicampeão mundial da Red Bull, que saiu da pole position, cumpriu as 78 voltas ao circuito em 1:48.51,980 horas.

Fernando Alonso, da Aston Martin, cortou a meta em segundo lugar, a 27,921 segundos, seguido de Esteban Ocon, da Alpine a 36,990 segundos.

Vitória sem "espinhas"

Verstappen começou a sexta corrida da temporada, depois do cancelamento do GP Emilia-Romagna, com pneus médios.

Já Alonso começou com pneus duros, com a Aston Martin a tentar esticar ao máximo a primeira paragem nas boxes para a sua substituição.

Isso hipotecou as hipóteses de o piloto asturiano tentar a ultrapassagem no arranque, já que os seus pneus tinham menos aderência.

A partida a pista de Monte Carlo decorreu sem incidentes, com Ocon a manter o terceiro lugar que herdou do monegasco Charles Leclerc.

O homem da Ferrari foi penalizado em três posições por ter atrapalhado Lando Norris, da McLaren, na sessão de qualificação.

Com 78 voltas pela frente, os pilotos foram tentando adiar a paragem ao máximo, pois havia a possibilidade de a chuva cair e baralhar as tácticas.



Depois do erro cometido na qualificação, que o atirou para a cauda do pelotão, Sergio Pérez, da Red Bull, apostou no inverso.

Parou logo no início para depois aproveitar para ganhar posições quando os adversários fossem às boxes trocar de pneus.

Todavia, o tiro saiu pela culatra e o segundo classificado do Mundial de pilotos nunca conseguiu ir além do 16.º posto, ficando preso no "tráfego" do principado.

Verstappen foi mantendo Alonso à distância, mas não o suficiente para uma paragem sem sobressaltos

A Red Bull foi adiando a ida às boxes, apesar dos lamentos do actual campeão mundial com a degradação dos seus pneus médios.

Até que na volta 53, a chuva apareceu, e baralhou as estratégias dos construtores, até porque atingiu apenas parte do traçado desenhado nas ruas de Monte Carlo.



Apesar de avisada da possibilidade de chuva, a Aston Martin tinha acabado de fazer entrar Alonso para trocar os duros pelos médios, esperando que o aguaceiro fosse ligeiro.

Outra aposta falhada, pois o bicampeão mundial parou a seguir e montou pneus intermédios para chuva fraca, opção escolhida pela generalidade dos pilotos.

Alonso voltaria às boxes pouco depois para montar os mesmos pneus intermédios com que ambos terminaram a corrida.

Essa má decisão terá comprometido a possibilidade do piloto da Aston Martin lutar pela vitória, mas não a de conquistar o segundo lugar pela primeira vez este ano, depois de quatro terceiros lugares e um quarto.

Quem teve uma prova para esquecer foi a Ferrari, que desbaratou o quarto lugar da grelha de Carlos Sainz, que parou depois do seu companheiro de equipa e foi ultrapassado, e ainda fez um pião.



O espanhol foi oitavo, atrás dos Mercedes de Lewis Hamilton, que foi quarto, e do de George Russell ,que ficou em quinto

O companheiro de equipa Charles Leclerc foi sexto, e Pierre Gasly levou o segundo Alpine ao sétimo lugar.

O calvário de Sergio Pérez terminou após cinco paragens nas boxes para trocar de pneus – depois dos duros, ainda montou intermédios e pneus de chuva – mas ficou na 16.ª posição.

A melhor volta da corrida ficou para Lewis Hamilton, que somou, assim, um ponto extra no mundial de pilotos.

Com estes resultados, Max Verstappen conquistou o 39.º triunfo da carreira e o segundo em Monte Carlo, e reforçou a liderança, passando de 14 pontos de vantagem sobre Perez para os 39 com que saiu do principado.

Red Bull em grande

"Foi uma corrida difícil por causa dos pneus. Sabíamos que vinha chuva e não sabíamos o que ia acontecer", explicou o bicampeão mundial.



"Foi complicado de conduzir: o piso estava incrivelmente escorregadio e toquei algumas vezes nas paredes… mas é o Mónaco".

Verstappen tem agora 144 pontos, contra os 105 de Pérez e os 93 de Alonso, que é terceiro no campeonato. Lewis Hamilton é quarto, mas apenas com 69.

No Mundial de construtores, a Red Bull domina, com 249 pontos, contra os 120 da Aston Martin e os 119 da Mercedes, com a Ferrari em quarto, com 90 pontos.

O "circo" da Fórmula 1 prossegue no próximo fim-de-semana, com o GP de Espanha a correr-se no circuito de Barcelona-Catalunya.

