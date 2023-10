Max Verstappen venceu este domingo o Grande Prémio da Cidade do México de Fórmula 1.

F1: Verstappen vence GP México e bate recorde de triunfos numa época

É a 16.ª vitória do piloto da Red Bul, que também alcançou um novo recorde de triunfos na mesma temporada.

Largado da terceira posição da grelha de partida, o tricampeão mundial dominou a prova desde o arranque.

Para trás, na segunda posição, ficou Lewis Hamilton, da Mercedes), a 13,875 segundos, com Charles Leclerc, da Ferrari, na terceira posição, a 23,124.

Com o título já garantido, Max Verstappen chegou aos 491 pontos, mais 251 do que o segundo classificado, Sérgio Pérez, da Red Bull, que desistiu na primeira volta.

O Mundial de Fórmula 1 prossegue no próximo fim de semana, com o GP Brasil no Autódromo José Carlos Pace, em São Paulo.

