F1: Verstappen vence GP Japão e fica a um ponto de Lando Norris

Max Verstappen venceu este domingo o Grande Prémio do Japão de Fórmula 1, e tornou-se no primeiro piloto a conquistar quatro triunfos consecutivos na pista de Suzuka.

O piloto holandês, que largou da pole position, bateu o britânico Lando Norris (McLaren), que terminou na segunda posição, por 1,423 segundos, com o australiano Oscar Piastri (McLaren) em terceiro, a 2,129.

O volante da Red Bull foi o terceiro piloto a vencer esta temporada, depois de Lando Norris na Austrália e de Oscar Piastri.

Nota ainda para o italiano Kimi Antonelli (Mercedes): além de ter-se tornado o mais novo piloto de sempre a liderar uma prova de Fórmula 1, com 18 anos e 224 dias, ultrapassando Max Verstappen, também foi o mais jovem a fazer a volta mais rápida em corrida.

Charles Leclerc foi o melhor representante da Ferrari, em quarto, à frente do britânico George Russell (Mercedes), com Antonelli em sexto ao bater o britânico Lewis Hamilton (Ferrari), que foi sétimo.

Lando Norris mantém a liderança do campeonato, com 62 pontos, e apenas um de vantagem para Verstappen, com Piastri a ocupar o terceiro lugar, com 49.

No Mundial de Construtores, a McLaren lidera, com 111 pontos, contra os 75 da Mercedes e os 61 da Red Bull.

A próxima ronda do Mundial de Fórmula 1, a quarta das 24 previstas, é o GP do Bahrain, que decorre de 11 a 13 de Abril.

