Max Verstappen igualou este domingo o recorde de de nove triunfos consecutivos de Sebastian Vettel no Mundial de Fórmula 1, ao vencer o Grande Prémio Holanda no circuito de Zandvoort.

F1: Verstappen vence GP Holanda e iguala recorde de vitórias consecutivas de Vettel

O piloto da Red Bull cortou a meta com 3,744 segundos de vantagem sobre Fernando Alonso, da Aston Martin, e 7,058 sobre o Pierre Gasly, da Alpine, que foi terceiro.

Com esta vitória, que é a 11.ª da temporada em 13 corridas disputadas, o bicampeão em título alargou ainda mais a vantagem no Mundial.

Detém agora 339 pontos, mais 138 do que o colega de equipa Sergio Pérez, seguindo-se Fernando Alonso com 168 pontos.

O campeonato do mundo de construtores é liderado sem contestação pela Red Bull, com 540 pontos, com a Mercedes e a Aston Martin a uns distantes 255 e 215 pontos, respectivamente.

O Mundial de F1 prossegue no próximo fim de semana com o GP Itália, que se corre no circuito de Monza.

