F1: Verstappen vence GP França e reforça liderança no Mundial

O piloto da Red Bull concluiu as 53 voltas ao traçado de Paul Ricard com 10,587 segundos de vantagem sobre Lewis Hamilton, e 16,495 face a George Russell (Mercedes), ambos da Mercedes.

O campeão mundial em título aproveitou o despiste de Charles Leclerc quando o volante da Ferrari liderava a 12ª prova do campeonato.

O 27.º triunfo na carreira permitiu a Verstappen alargar para 63 pontos a vantagem sobre o piloto monegasco.

Já Lewis Hamilton conseguiu um saboroso segundo lugar na corrida francesa, que foi também o melhor resultado do piloto britânico esta época.

O Mundial de Fórmula 1 prossegue no próximo fim-de-semana com o Grande Prémio da Hungria no circuito de Hungaroring.

