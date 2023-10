Max Verstappen venceu este domingo o Grande Prémio dos Estados Unidos de Fórmula 1 pela Red Bull.

F1: Verstappen vence GP EUA e iguala 15 vitórias da época de 2022

Foi a 50.ª vitória do piloto holandês, que igualou as 15 vitórias conseguidas em 2022, anterior recorde numa só temporada.

Com esta vitória, o já virtual tricampeão mundial chegou aos 466 pontos no campeonato, o que representa um novo máximo na história da Fórmula 1.

Ocupa ainda o quinto lugar na lista dos mais vitoriosos de sempre da modalidade, com Alain Prost (51) e Sebastian Vettel (53) acima dele.

Hamilton e Leclerc desqualificados

Max Verstappen, que partiu do sexto lugar da grelha de partida, foi o primeiro a concluir as 56 voltas ao circuito de Austin.

Lewis Hamilton, da Mercedes, e Lando Norris, da McLaren, classificaram-se na segunda e terceira posições, a 2,225 e 10,730 segundos, respectivamente.

Todavia, três horas após o término da prova, Lewis Hamilton e Charles Leclerc, da Ferrari, foram desqualificados por os seus carros estarem demasiado baixos.

Os oficiais da corrida explicaram em comunicado que os blocos de derrapagem colocados por baixo dos dois monolugares não cumpriam os requerimentos.

Os carros de Fórmula 1 têm uma prancha de madeira ou um bloco de derrapagem para testar a sua altura ao solo.

Se a prancha estiver desgastada em mais de um milímetro, o carro e o piloto são desclassificados.

A Mercedes argumentou que o problema se devia às condições acidentadas da pista, uma situação da qual até o vencedor Max Verstappen reclamou.

"Os comissários sublinham que a responsabilidade de que o carro está em conformidade com os regulamentos recai sobre o construtor", disseram os dirigentes da corrida, razão porque a Mercedes não irá apresentar recurso.

O "circo" da Fórmula 1 prossegue no próximo fim de semana, com o Grande Prémio do México.

