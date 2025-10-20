F1: Verstappen vence GP Estados Unidos no ataque ao título

Max Verstappen reentrou na luta pela reconquista do título mundial de Fórmula 1 ao vencer este domingo o Grande Prémio dos Estados Unidos, depois de no sábado ter vencido a corrida sprint.
Largado da pole position, o piloto da Red Bull cumpriu as 56 voltas ao Circuito das Américas em 1:34.00,161 horas, deixando Lando Norris (McLaren) no segundo lugar a 7,959 segundos, e Charles Leclerc (Ferrari) em terceiro, a 15,373.
Esta foi a quinta vitória do actual campeão do Mundo, e terceira nas últimas quatro corridas do campeonato, o que lhe permitiu reentrar na discussão pelo título mundial de pilotos.
Oscar Piastri (McLaren) mantém-se na liderança com 346 pontos, seguido do colega de equipa Lando Norris a 14 mas o destaque está mesmo na redução para 40 pontos a distância que separa Verstappen do primeiro lugar.
Com 678 pontos, a McLaren já arrecadou o título de construtores, com a Mercedes em segundo com 341, e a Ferrari com 334 pontos.
O "circo" da Fórmula 1 prossegue no próximo fim de semana com o GP México que irá correr-se no Autódromo Hermanos Rodríguez.
