F1: Verstappen vence GP Estados Unidos no ataque ao título

14:16 - 20-10-2025
 
 
Max Verstappen reentrou na luta pela reconquista do título mundial de Fórmula 1 ao vencer este domingo o Grande Prémio dos Estados Unidos, depois de no sábado ter vencido a corrida sprint.

Largado da pole position, o piloto da Red Bull cumpriu as 56 voltas ao Circuito das Américas em 1:34.00,161 horas, deixando Lando Norris (McLaren) no segundo lugar a 7,959 segundos, e Charles Leclerc (Ferrari) em terceiro, a 15,373.

Esta foi a quinta vitória do actual campeão do Mundo, e terceira nas últimas quatro corridas do campeonato, o que lhe permitiu reentrar na discussão pelo título mundial de pilotos.

Oscar Piastri (McLaren) mantém-se na liderança com 346 pontos, seguido do colega de equipa Lando Norris a 14 mas o destaque está mesmo na redução para 40 pontos a distância que separa Verstappen do primeiro lugar.

Com 678 pontos, a McLaren já arrecadou o título de construtores, com a Mercedes em segundo com 341, e a Ferrari com 334 pontos.

O "circo" da Fórmula 1 prossegue no próximo fim de semana com o GP México que irá correr-se no Autódromo Hermanos Rodríguez.

