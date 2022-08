Max Verstappen venceu este domingo o Grande Prémio da Hungria de Fórmula 1 pela Red Bull e aumentou a distância pata Charles Leclerc na liderança do Campeonato do Mundo.

F1: Verstappen ganha na Hungria e é cada vez mais líder

Saído da décima posição, o campeão em título concluiu as 70 voltas a Hungaroring em 1h39m35,912 segundos, alcançando a 28.ª vitória da carreira.

Os britânicos da Mercedes completaram o pódio, com Lewis Hamilton em segundo, a 7,834 segundos, e George Russell em terceiro, a 12,337.

Com estes resultados, Verstappen soma agora 258 pontos no campeonato, mais 80 do que Charles Leclerc. O piloto monegasco foi sexto em Budapeste pela Ferrari, enquanto o colega de equipa Carlos Sainz ocupou a quarta posição.

Desacerto na Ferrari

A insígnia do cavallino rampante voltou a mostrar desacerto na táctica escolhida para os seus pilotos. E tudo apontava para a corrida fosse favorável favorável à equipa italiana, que saiu logo ao ataque com a pole position de George Russell.

O britânico conseguiu defender a liderança durante 30 voltas até ser ultrapassado por Leclerc. Todavia, o tempo mais fresco, com várias ameaças de chuva ao longo da corrida, afectou o desempenho da Ferrari.

A opção de Verstappen parar mais cedo nas boxes do que Leclerc, para trocar para pneus médios, acabou por surpreender o piloto da Ferrari.

A ultrapassagem do actual campeão aconteceu na volta 42, quando os dois lutavam pela terceira posição. Nem teve tempo de saborear essa conquista porque, logo na volta seguinte, Verstappen fez um pião mas conseguiu manter-se em pista.

Embora tenha perdido a posição para Leclerc, o piloto da Red Bull voltou a ultrapassá-lo passadas três voltas.



O piloto monegasco acabou por ser chamado às boxes pela terceira vez, contra duas dos adversários, para trocar de pneus, atirando-o para a sexta posição.

Verstappen acabou por ter uma corrida de sonho ao ultrapassar os dois Mercedes.

O piloto da Red Bull lidera o mundial de pilotos com 258 pontos, mais 80 do Charles Leclerc. No Mundial de construtores, a Red Bull lidera com 431 pontos, contra os 334 da Ferrari.

O Mundial de Fórmula 1 faz agora uma pausa, com a próxima prova marcada para 28 de agosto, em Spa-Francorchamps, na Bélgica.

