Sergio Pérez estreou-se este domingo a vencer o Grande Prémio do Mónaco de Fórmula 1 numa prova recheada de polémicas.

F1: Sergio Pérez vence GP Mónaco marcado pela polémica

O piloto mexicano da Red Bull terminou as 64 das 77 voltas previstas com uma vantagem de 1,154 segundos sobre Carlos Sainz, da Ferrari, e 1,491 segundos sobre o colega de equipa Max Verstappen.

Polémica com Red Bull

A sétima prova da temporada começou de forma caótica, com a chuva a adiar sucessivamente o início da corrida.

A prova acabou encurtada a 64 voltas, devido à uma hora e cinco minutos de atraso no arranque devido à chuva forte que se abateu sobre o principado.

Também o acidente sofrido por Mick Schumacher, que partiu literalmente o seu Haas ao meio após embater nas proteções laterais, obrigou a nova paragem de 20 minutos para recompor a segurança do circuito citadino.

O grande derrotado do dia acabou por ser o monegasco Charles Leclerc, a correr em casa e com a pole position.

O piloto da Ferrari foi relegado para a quarta posição após um erro da equipa na escolha do momento de paragem nas boxes para trocar de pneus.

A polémica grassou com as paragens dos dois Red Bull já que, no regresso à pista, deu ideia de que ambos pisaram a linha amarela que delimita o local por onde devem entrar em pista os pilotos que saem das boxes.

A direcção de corrida não se pronunciou e, no final, a Ferrari apresentou um duplo protesto, que pode vir a custar a Sergio Pérez a terceira vitória da carreira e a primeira da temporada.



Max Verstappen, que ganhou três pontos a Leclerc e cimentou a liderança do Mundial de pilotos, também pode vir a perder os ganhos do dia.

Em causa pode estar uma penalização de cinco segundos a cada piloto, o que significaria ficarem atrás dos dois Ferrari. "Para nós é mais do que evidente", sustentou o italiano Mattia Binoto, diretor da Ferrari.

George Russell voltou a ser o melhor dos Mercedes, na quinta posição, enquanto o colega de equipa Lewis Hamilton não foi além do oitavo lugar, atrás de Lando Norris (McLaren) e Fernando Alonso (Alpine).

O antigo campeão mundial queixou-se durante a prova que Alonso estava muito lento e o asturiano respondeu já no final: "Não é problema meu!".

Chuva e acidentes

Com a chuva a aparecer já com os carros alinhados na grelha, temeu-se a repetição do que aconteceu no GP da Bélgica do ano passado, em que os pilotos deram apenas duas voltas atrás do safety car.



Contudo, desta vez a chuva acabou por dar tréguas, mas a água provocou um problema de energia que afetou os painéis luminosos da reta da meta.

A direcção de corrida optou por fazer arranques lançados sempre que foi necessário, ou seja, aquando do início da corrida e no reatamento após o acidente de Schumacher, na volta 29.

Para já, Max Verstappen chegou aos 125 pontos no campeonato, mais nove do que Charles Leclerc, que tem 116, e Sergio Pérez é agora terceiro, com 110.

A próxima etapa do Mundial de Fórmula 1 prossegue no fim-de-semana de 10 a 12 de Junho, com o GP Azerbaijão.

