F1: Piastri líder do Mundial ao vencer GP Arábia Saudita

E já lá vão três vitórias nesta época: Oscar Piastri assume-se como um dos pretendentes mais fortes à conquista do Mundial de Pilotos em Fórmula 1, ao vencer no domingo o Grande Prémio da Arábia Saudita.

O piloto australiano da McLaren, que largou do segundo lugar da grelha de partida, garantiu o triunfo sobre Max Verstappen (Red Bull), que acabou na segunda posição, a 2,843 segundos do vencedor.

Nesta quinta prova, corrida no circuito de Jeddah, o monegasco Charles Leclerc deu o primeiro pódio à Ferrari da temporada, ao classificar-se na terceira posição, a 8,104 segundos do vencedor.

O momento do arranque acabou por definir a corrida: Verstappen deixou o Red Bull patinar ligeiramente, o suficiente para Piastri ganhar a linha interior da primeira curva.

O tetracampeão do mundo saiu mais largo e "cortou" caminho na segunda curva para não chocar com o McLaren, tendo por isso sido penalizado em cinco segundos pela direcção da corrida.

Com este triunfo, o terceiro em cinco corridas – já tinha ganhado na China e no Bahrain –, Oscar Piastri ascendeu ao comando do Mundial de Pilotos, com 99 pontos.

Lando Norris, que cortou a meta na quarta posição, desceu ao segundo lugar, a dez pontos do companheiro de equipa, com Max Verstappen em terceiro, com 87 pontos.

O Mundial de Construtores é liderado pela McLaren, com 188 pontos, seguida da Mercedes com 111, e da Red Bull com 89 pontos.

O campeonato do mundo de F1 ruma agora aos Estados Unidos, com o GP Miami a acontecer no fim de semana de 2 a 4 de Maio.

