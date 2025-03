F1: Oscar Piastri vence Grande Prémio da China

Oscar Piastri venceu este domingo o Grande Prémio da China de Fórmula 1 pela McLaren, numa prova inteiramente dominada pela equipa britânica ao conseguir uma 'dobradinha'.

O piloto australiano, que partiu da pole position, concluiu as 56 voltas ao traçado de Xangai em 01h30m55,026s, deixando na segunda posição o companheiro de equipa Lando Norris a 9,748 segundos.

O britânico George Russell, pela Mercedes, ocupou o lugar mais baixo do pódio, a 11,097 segundos do vencedor.

Foi a terceira vitória na carreira de Piastri, numa corrida dominada pelos dois carros da McLaren, o que permitiu a Norris reforçar a liderança do Mundial com 44 pontos.

Segue-se Max Verstappen (Red Bull) na segunda posição, com 36, seguido de George Russel, com 35, e Oscar Piastri, com 34.

A insígnia britânica lidera no campeonato do mundo de construtores, com 78 pontos, mais 25 do que a Mercedes; a próxima ronda será o Grande Prémio do Japão, dentro de duas semanas.

