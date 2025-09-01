 Pesquisa
F1: Oscar Piastri reforça liderança ao vencer GP Holanda

F1: Oscar Piastri reforça liderança ao vencer GP Holanda

Oscar Piastri reforçou a liderança no Mundial de Fórmula 1 ao levar o seu McLaren à vitória no Grande Prémio da Holanda que aconteceu este domingo.

Largado da pole position, o piloto australiano concluiu as 72 voltas ao circuito de Zandvoort em 1:38:29.849 horas, menos 1.271 segundos do que o actual bicampeão Max Verstappen (Red Bull).

Isack Hadjar foi terceiro pela Racing Bulls, a 3.233 segundos do vencedor, naquele que foi o primeiro pódio da carreira do franco-argelino.

Piastri lidera o Mundial de pilotos, com 309 pontos, mais 34 do que o colega de equipa Lando Norris, que abandonou a prova devido a problemas mecânicos quando seguia no segundo lugar, e mais 104 pontos do que Verstappen.

A McLaren continua a liderar confortavelmente o Mundial de construtores com 584 pontos, seguida a larga distância pela Ferrari (260) e pela Mercedes (248).

O campeonato do mundo de Fórmula 1 prossegue no próximo fim de semana com o GP Itália, que irá correr-se na pista de Monza.

TEMAS:

Fórmula 1F1Oscar PiastriMcLarenHolanda
