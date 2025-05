F1: Óscar Piastri imparável vence GP de Miami

Óscar Piastri reforçou sobremaneira a liderança no Mundial de Fórmula 1 ao vencer, no domingo, o Grande Prémio de Miami pela McLaren.

O australiano, que partiu da quarta posição da grelha, bateu o companheiro de equipa Lando Norris por 4,630 segundos, com George Russell, da Mercedes, a conseguir provisoriamente o terceiro lugar, a 33,014 segundos.

Com estes resultados, Piastri lidera o campeonato com 131 pontos, contra os 115 de Lando Norris e os 99 de Max Verstappen (Red Bull), que cortou a meta na quarta posição.

No Mundial de Construtores, a McLaren lidera destacada com 245 pontos, seguida da Mercedes, com 141, e da Red Bull, com 105 pontos.

O Grande Prémo Emilia-Romagna, sétima prova do calendário, acontece no fim de semana de 16 a 18 de Maio no Autódromo Enzo e Dino Ferrari

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?