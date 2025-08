F1: Nova ''dobradinha'' da McLaren no GP Hungria com vitória de Norris

Lando Norris levou de vencida os mais directos adversários ao cortar em primeiro lugar a meta do Grande Prémio da Hungria de Fórmula 1.

O piloto da McLaren partiu da terceira posição da grelha, com a pole position a pertencer ao Ferrari de Charles Leclerc, para terminar a corrida no lugar mais alto do pódio, à frente de Oscar Piastri (McLaren) e de George Russel, da Mercedes.

Com 275 pontos no campeonato do mundo de pilotos, Norris encurtou para nove a distância para o líder Piastri, que soma 284, com a terceira posição a pertencer a um já distante Max Verstasppen (Red Bull), com 187 pontos.

Já o Mundial de construtores é liderado a bel prazer pela McLaren, com 559 pontos, mais do dobro da pontuação da Ferrari, com 260, logo seguida pela Red Bull com 236 pontos.

Segue-se agora uma pausa nesta época da Fórmula com os monolugares a regressarem à pista no fim de semana de 29 a 31 de Agosto para o GP Holanda.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?