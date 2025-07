F1: Lando Norris regressa às vitórias no GP Áustria

Lando Norris voltou às vitórias na Fórmula 1 ao cortar a meta do Grande Prémio da Áustria à frente do companheiro de equipa Oscar Piastri, em nova "dobradinha" da McLaren.

Uma corrida aziaga para Max Verstappen, com o campeão do mundo em título a abandonar a prova logo na primeira curva, ao não conseguir impedir um toque com o seu Red Bull.

O piloto britânico foi o primeiro a ver a bandeira axadrezada, 2,695 segundos antes de Piastri, com Charles Leclerc a levar o seu Ferrari ao terceiro lugar, a 19,820 segundos do vencedor

Com estes resultados, Lando Norris recuperou sete pontos a Piastri, que mantém a liderança do campeonato, agora com 216 pontos, mais 15 do que o vencedor de hoje, com o lugar mais baixo do pódio a ser ocupado por Verstappen, a uns distantes 155 pontos.

O Mundial de Construtores continua a ser dominado pela McLaren, com 407 pontos, seguida da Ferrari, com 210, e da Mercedes, com 209 pontos.

O "circo" da Fórmula 1 prossegue no próximo fim de semana, com o Grande Prémio da Grã-Bretanha a correr-se no circuito de Silverstone.

