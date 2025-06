F1: George Russell vence GP Canadá atrás do 'safety car'

George Russell venceu este domingo pela Mercedes o Grande Prémio do Canadá de Fórmula 1, numa corrida marcada pelo acidente que envolveu os McLaren de Oscar Piastri e Lando Norris, na luta pela quarta posição a três voltas do fim.

O piloto britânico bateu Max Verstappen (Red Bull), com Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a conquistar o primeiro pódio da carreira aos 18 anos de idade.

Piastri, que procurava defender a quarta posição do ataque do colega de equipa, viu o carro de Norris embater na sua traseira no final da recta da meta, para depois bater no muro e ficar com o carro parado na pista.

Com apenas três voltas para a bandeirada de xadrez, já não foi possível retomar a acção a tempo, pelo que a prova acabou com o safety car em pista e com a McLaren sem nenhum carro no pódio pela primeira vez esta época.

Com estes resultados, Oscar Piastri mantém o comando do campeonato, com 198 pontos, mais 22 do que Lando Norris, que tem 176 e é segundo. Max Verstappen recuperou seis pontos ao líder e está no terceiro lugar, com 155.

No Mundial de construtores, a McLaren está destacada na liderança com 374 pontos, com a Mercedes a uns longínquos 204 pontos, seguida da Ferrari com 183.

O "circo" da Fórmula 1 regressa à Europa no fim de semana de 27 a 29 de Junho, com o GP Áustria a correr-se no circuito de Red Bull Ring em Spielberg.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?