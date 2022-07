F1: Carlos Sainz vence GP Grã-Bretanha em corrida emocionante

O espanhol Carlos Sainz venceu este domingo o Grande Prémio da Grã-Bretanha de Fórmula 1 em Silverstone, numa corrida ultra-disputada até à bandeirada de xadrez.

É o primeiro triunfo do piloto espanhol na categoria rainha do desporto automóvel, confirmando ainda a "boa forma" do seu Ferrari depois da conquista inédita da pole position na décima prova do Mundial.

Sainz concluiu as 52 voltas ao circuito britânico com uma vantagem de 3,779 segundos sobre o mexicano Sergio Pérez, da Red Bull.

Lewis Hamilton confirmou a terceira posição, a 6,225 segundos, mostrando que a Mercedes poderá ter ainda uma palavra a dizer no campeonato do mundo.

O campeão em título Max Verstappen não foi além do sétimo lugar com o seu Red Bull, mas manteve a liderança da classificação de pilotos.

O holandês comanda o Mundial com 181 pontos, mais 34 do que Pérez, e mais 43 do que o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari, que terminou a corrida no quarto posto.

O GP Grã-Bretanha esteve interrompido durante quase uma hora, devido a dois acidentes ocorridos na primeira curva que envolveram vários pilotos.

O chinês Guanyu Zhou, da Alfa Romeo, foi protagonista do incidente mais aparatoso, assim como o tailandês Alexander Albon, da Williams, mas ambos não sofreram lesões graves.



A 11.ª etapa do Mundial de Fórmula 1 prossegue no fim-de-semana de 8 a 10 de Julho com o GP Áustria no circuito de Red Bull Ring.

