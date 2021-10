Valtteri Bottas venceu este domingo o Grande Prémio da Turquia pela Mercedes, logo seguido por Max Verstappen da Red Bull, que recuperou a liderança do Mundial de Fórmula 1.





F1: Bottas vence GP Turquia e Verstappen é novo líder

O piloto finlandês, que detinha a pole position, conquistou a primeira vitória da época na 16.ª prova da temporada, e a décima da sua carreira numa prova marcada pela chuva.

O actual líder do campeonato ficou a 14,584 segundos de distância, com o mexicano Sérgio Pérez, da Red Bull, a ocupar a terceira posição, seguido de Charles Leclerc, da Ferrari.

Lewis Hamilton ficou no quinto lugar, após conquistar o melhor tempo da qualificação, mas, penalizado por trocar o motor do seu monolugar, saiu apenas na 11.ª posição da grelha da partida.

O espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, foi o "piloto do dia" ao largar do 19.º lugar e recuperar 11 posições para terminar a corrida em oitavo.

O líder Max Verstappen tem agora 262,5 pontos, seguido de Lewis Hamilton, com 256,5, e de Valtteri Bottas, com 177 pontos.

O GP Estados Unidos, 17ª prova do Mundial de Fórmula 1, disputa-se no fim-de-semana de 22 a 24 de Outubro no Circuito das Américas, em Austin.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?