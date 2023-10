F-Type ZP Edition é o canto de cisne dos desportivos a gasolina da Jaguar

A Jaguar diz adeus aos desportivos alimentados puramente a gasolina com o lançamento de uma edição limitada de um dos seus modelos mais sublimes.

Chama-se F-Type ZP Edition e desta linha serão produzidos apenas 150 exemplares coupé e descapotável com o V8 Supercharged de 575 cv e 700 Nm.

O super carro integra inúmeros detalhes interiores e exteriores que foram especialmente seleccionados pela divisão de personalização SV Bespoke.

Estreias cromáticas

A distinguir o F-Type ZP Edition estão duas combinações de cores que recordam os primeiros E-Type Project ZP lançados no início da década de 70.

A contrastar com o exterior em Oulton Blue Gloss, estão os tons Mars Red e Ebony a pintarem o interior em pele.

Se pintado em Crystal Grey Gloss, pode-se contar com os estofos dos bancos e os revestimentos dos painéis em couro nas cores Navy Blue e Ebony.

Em ambos os exemplos, as portas recebem circunferências de "competição" em Porcelain White Gloss pintadas à mão, com a moldura da grelha no mesmo tom.

É a primeira vez que estas opções cromáticas são escolhidas para o F-Type, em linha com os mesmos esquemas do E-Type Project ZP Collection lançado no início deste ano pela Jaguar Classic.

Exclusividade assegurada

Os detalhes exteriores em Gloss Black estão bem patentes nos guarda-lamas e nas pinças de travão.

As jantes forjadas em liga leve de 20 polegadas têm acabamento em Gloss Black Diamond Turned, como nas protecções das embaladeiras e no tabliê.

A distinguir a exclusividade de cada um dos exemplares está uma placa SV Bespoke com a inscrição "1 de 150".

O Jaguar F-Type ZP Edition proposto nas versões coupé e descapotável equipa um bloco V8 Supercharged de 575 CV e 700 Nm.

Associado ao sistema de tracção integral com tecnologia Intelligent Driveline Dynamics está uma caixa automática de oito relações.

A emoção está mais do que assegurada ao "disparar" dos zero aos 100 km/hora em 3,7 segundos para uma velocidade de ponta de 300 km/hora limitada por via electrónica.

