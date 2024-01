Há uma nova máquina diabólica preparada pela Ford Performance: chama-se F-150 Lightning Switchgear e promete emoções extremas em lugares onde nunca esteve.

F-150 Lightning Switchgear é o novo ''monstro'' da Ford Performance

A carroçaria em fibra de carbono está decorada com as cores da preparadora americana, que contou com a colaboração dos técnicos da RTR Vehicles, sem esquecer diversas protecções em aço.

As cavas das rodas também são maiores, não apenas devido ao alargamento das vias mas também para comportarem pneumáticos de 37 polegadas para as jantes de 18 polegadas.

A suspensão independente foi devidamente afinada com amortecedores Fox 3 de três polegadas, e novos pára-choques para melhorar os ângulos de entrada e de saída da pick-up.

O sistema motriz é o mesmo que equipa a F-150 Lightning Pro, com os dois motores eléctricos a debitarem 432 kw (588 cv) e 1.051 Nm quando a bateria de 131 kWh está totalmente carregada.

Infelizmente, esta Switchgear nunca entrará na linha de montagem: a pick-up é o último exemplar do programa Ford Performance Demonstrator.

Dele fazem parte os protótipos SuperVan 4.0 e 4.2, Mustang Mach-E 1400, Mustang CobraJet 1400 e F-100 Eluminator.

O programa teve como objectivo mostrar as diversas possibilidades dadas por um "eléctrico", e servir de tubo de ensaio para os técnicos da área avançarem mais depressa no desenvolvimento dessa tecnologia.

A Ford F-150 Lightning Switchgear será apresentada ao público no king of Hammers, uma prova "todo o terreno" que arranca na próxima quinta-feira em Johnson Valley, na Califórnia.

