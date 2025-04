São as primeiras imagens oficiais do EZ-60 com que a Mazda irá reforçar a sua oferta 100% eléctrica, depois do MX-30 e do novíssimo Mazda6e.

EZ-60: as primeiras imagens oficiais do novo ''eléctrico'' da Mazda

Derivado do protótipo Arata, o crossover que chegará este ano à China apoia-se na mesma plataforma do grupo chinês ChangAn em que é montada a berlina.

O EZ-60 evolui de forma suave a linguagem estética da marca, patente nas linhas muito limpas a realçar as formas do compacto.

As ópticas dianteiras muito delgadas são unidas por uma faixa luminosa que também destaca o painel da grelha fechada, com o arranjo esculpido das laterais a evocarem os SUV CX-60 e CX-80.

As câmaras a fazerem a vez dos retrovisores laterais, os puxadores escamoteáveis e os pilares traseiros bem inclinados contribuem para a eficiência aerodinâmica, com o correspondente aumento de autonomia.

As soleiras pretas sob as portas e as jantes em liga leve de 21 polegadas realçam o perfil do crossover, enquanto atrás se mantêm os farolins com um desenho sobreposto.

Escondidos dos olhares públicos está a concepção do habitáculo e os dados técnicos, que só serão revelados formalmente a 23 de Abril quando abrirem as portas do salão automóvel de Xangai.

Mesmo assim, esperam-se as mesmas soluções motrizes do Mazda6e: a versão Standard equipa um motor de 258 cv combinado com uma bateria LFP de 68,8 kWh para 479 quilómetros de distância.

Já a variante Long Range tem um propulsor de 245 cv aliado a um acumulador LFP de 80 kWh para 552 quilómetros.

Previsto para o mercado chinês antes do final deste ano como EZ-60, a versão europeia que chega em 2026 poderá adotar a designação CX-6e.

E, no ano seguinte, está previsto mais um SUV 100% eletrificado, que irá estrear a plataforma SkyActiv-EV projectada pelos próprios engenheiros da construtora nipónica.

