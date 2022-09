Se é um admirador incondicional dos Renault 5 Turbo e Turbo 2, não tem nada com que se desiludir com o protótipo que a marca do losango vai levar ao salão automóvel de Paris a 17 de Outubro.

Exuberância retrofuturista: Renault 5 Turbo 3E eléctrico em modo 'drift'

Baptizado como R5 Turbo 3E, é uma exuberante e delirante reinterpretação restomod para celebrar os 50 anos do citadino.

O seu campo de acção já está definido: as pistas de drift e os circuitos de gincanas, sem esquecer uma versão digital para o universo dos videojogos.

380 cv eléctricos

Se é verdade que a Renault nunca criou um super carro, essa "desvantagem" foi colmatada com uma história recheada de desportivos de excepção.

Antes de passar o testemunho à Alpine, a insígnia francesa quis fechar com chave de ouro a sua história com um protótipo irracional mas agora movido a electrões.

Mas os fãs do R5 Turbo que não se iludam: este protótipo nada tem a ver com o futuro Renault 5 eléctrico de produção que será apresentado em 2023.

Construído sobre um chassis tubular, com fundo plano e arco de segurança aprovados pela FIA, pesa "apenas" 980 quilos.

A esse peso é preciso somar os 520 quilos do pacote de baterias com 42 kWh de capacidade, instalado ao centro e debaixo do piso.

Os dois motores eléctricos, cada um a dar força a uma das rodas traseiras, têm uma potência de 280 kW (380 cv) e um binário 700 Nm.



Dos zero aos 100 km/hora dispara em 3,5 segundos, que sobe mais quatro décimas se o modo drift estiver activado, para uma velocidade máxima de 200 km/hora.

Em gincana, o torneamento dos obstáculos é facilitado por um ângulo de viragem das rodas superior a 50 graus.

E tods as manobras podem ser filmadas graças aos 12 suportes para montar câmaras dentro e fora do carro, como nos faróis ou nos espelhos laterais.

Visual excessivo

Compacto quanto baste, mede 4,01 metros de comprimentos por 2,02 de largura, mantendo-se bem colado ao solo graças aos seus 1,32 metros de altura, com a distância entre eixos a chegar aos 2,54 metros.



A suportar a carroçaria está um jogo de jantes aerodinâmicas, a "calçarem" pneus 225/35 R19 à frente, e 325/25 R20 atrás, "escondidos" sob enormes guarda-lamas.

Aliás, é a estética que mais surpreende nesta bombinette, ao ir "beber" às suas origens algumas formas como o capô e o habitáculo, mas agora em fibra de carbono.

À frente, destaca-se a grelha com três grandes entradas de ar para reforçar o arrefecimento e aumentar o efeito de solo, com a divisão vertical em três partes a descender directamente do Renault 5 Turbo 2.

Os quatro faróis quadrados de nevoeiro replicam os originais, com cada um a ser composto por 16 células LED, mas o que mais impressiona é a enorme asa traseira para manter o bólide bem colado ao alcatrão.



À frente e atrás, outros LED cor-de-rosa, azuis e amarelos estão concebidos para piscar quando o carro se atravessa e desliza, criando um ambiente digno dos anos 80 e 90 replicado no mundo dos videojogos.

Os vidros em plexiglass são adornados em tons com o autocolante La Vie en Rose nas janelas traseiras a darem o tom de ironia que a exuberância deste super desportivo destaca.

Elementos transparentes na traseira da carroçaria, logo acima do difusor, permitem percepcionar toda a mecânica eléctrica do R5 Turbo 3E.

Interior de videojogos

O visual retrofuturista prossegue no habitáculo, com os bancos bacquet com a estrutura em fibra de carbono, e volante e cintos de segurança Sabelt.



O travão de mão, essencial para o drift, está instalada no meio da consola central numa posição mais avançada do que é normal.

O amarelo reina a bordo, pontilhado por pormenores em rosa que realça os tons cinzento e preto, com motivos escoceses, nos assentos e no tabliê.

Todos esses efeitos coloridos contrastam com o preto do piso em cortiça e o tecido em Alcantara a forrar o topo do tabliê e o interior das portas.

Os dez mostradores analógicos à frente do condutor deram lugar a outros tantos ecrãs digitais, que funcionam como widgets com gráficos inspirados em Pixel Art e Glitch Art, com funções transcritas dos videojogos.

O Renault 5 Turbo 3E terá a sua estreia física no Chantilly Arts et Élégance 2022, a 25 de Setembro, para depois ser mostrado ao grande púbico no salão automóvel de Paris a 17 de Outubro.

