Extravagância em Cannes: um BMW XM ''forrado'' a veludo!

Houve um BMW XM muito especial a passear esta quarta-feira na passadeira vermelha que antecedeu o arranque da 77.ª edição do festival de cinema de Cannes.

Baptizado como Mystique Allure, este exemplar único é o primeiro da marca a acolher materiais exclusivos do mundo da alta costura sob os auspícios da modelo Naomi Campbell.

E, a dar música a quem vai a bordo está Hans Zimmer, compositor de bandas sonoras cinematográficas e colaborador da insígnia bávara há longos anos.

O que não muda neste super SUV é o poder que tem na estrada: o sistema motriz M Hybrid debita 653 cv e 800 Nm, que na variante XM Label Red são elevados a uns delirantes 748 cv e 1.000 Nm.

Alta costura sobre rodas

Parceira do festival de cinema de Cannes há três anos consecutivos, a BMW tem feito do evento o palco ideal para revelar as personalizações mais especiais dos seus topo de gama.

A actual edição não foi excepção, com o BMW XM a receber a atenção de Naomi Campbell para fazer dele um exemplo de alta costura neste Mystique Allure único.

Essa inspiração está logo presente no exterior com um veludo em tons ultramarinos profundamente saturados inspirados na cor favorita da modelo, acentuado por um acabamento em mate brilhante.

Os detalhes estão por conta de lantejoulas metálicas Frozen cintilantes em tons que vão do violeta intenso ao ultramarino profundo, contrastado pelo veludo roxo a cobrir o interior, incluindo o M Lounge na traseira.



Nesta combinação de luxo e potência, o XM distingue-se pelas ópticas frontais separadas e pela moldura luminosa Iconic Glow a rodear a grelha de duplo rim.

O visual inimitável é realçado pelas jantes em liga leve de 23 polegadas e pelos dois pares de escape integrados no difusor.

Sem "mexidas" no BMW XM Mystique Allure está o sistema motriz M Hybrid, composto por um V8 biturbo de 4.4 litros com 489 cv aliado a um propulsor eléctrico de 145 kW (197 cv).

Os 653 cv e 800 Nm combinados, que no XM Label Red são 748 cv e 1.000 Nm, passam às quatro rodas através de uma caixa automática de oito relações, com a bateria de 29,5 kWh a dar uma autonomia até 81 quilómetros.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?