As exportações de componentes automóveis aumentaram 1,4% em Setembro em termos homólogos, somando 1.098 milhões de euros.

Todavia, acumulam uma quebra de 6,8%, para 8.744 milhões nos primeiros nove meses deste ano, avançou esta segunda-feira a Associação de Fabricantes para a Indústria Automóvel (AFIA).

"Este desempenho positivo no mês de Setembro surge num contexto ainda exigente para o sector", refere a associação sectorial, que salienta estar a viver-se "um momento marcado por uma profunda transformação da indústria automóvel europeia".

Apesar da quebra acumulada, a AFIA destaca que os componentes para automóveis "continuam a assumir um peso relevante na capacidade exportadora da economia portuguesa, representando 14,2% das exportações nacionais de bens transacionáveis".

Segundo a associação, "a forte integração das empresas portuguesas nas cadeias de valor europeias continua a marcar a evolução do sector", com 87,4% das exportações até Setembro a terem como destino a Europa, mercado onde as vendas recuaram 7,8% em termos homólogos.

Espanha manteve-se como o principal destino dos componentes fabricados em Portugal, com uma quota de 28,1%, e uma redução de 8,9% face aos primeiros nove meses de 2025.

Segue-se a Alemanha, responsável por 19,8% das exportações, com uma quebra de 16,2%, D«de acordo com a nota da agência Lusa.

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