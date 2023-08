Experimental revela futuro eléctrico da Opel e dá pistas sobre novo Manta

Deverá ser uma das principais atracções eléctricas da marca do relâmpago no salão automóvel de Munique que arranca a 5 de Setembro.

O Opel Experimental dá uma visão clara do rumo que a marca irá tomar nos próximos anos, com os destaques a apontarem à eficiência aerodinâmica e ao amplo espaço a bordo.

Em termos estilísticos, parece ser uma evolução mais próxima da realidade avançada pelo protótipo Manta-e, revelado há pouco mais de dois anos.

Eficiência aerodinâmica

A dianteira do Opel Experimental é marcada painel Vizor 4D, a "esconder" tecnologias como radares, sensores e câmaras, sem esquecer o sistema LiDAR.

O símbolo iluminado da marca ao centro é cruzado por duas barras luminosas horizontais e outras tantas verticais.

A mesma filosofia está presente na traseira, com a diferença que o logótipo é substituído pelo nome do construtor.

Sendo a aerodinâmica fulcral num "eléctrico", este Opel Experimental possui deflectores à frente e atrás.

A eles soma-se um difusor traseiro que se estende ou se retrai conforme o modo e o tipo de condução imprimido no momento.

Já os retrovisores laterais foram substituídos por câmaras a 180 graus montados nos pilares centrais.



Os pneus, desenvolvidos em parceria com a Goodyear, assentam em jantes da Ronal com funções activas para reforçar a eficiência aerodinâmica.

Espaço redobrado

Apontado ao segmento C, os cerca de 4,4 metros que o futuro modelo de produção terá, se assim se concretizar, faz adivinhar um carro espaçoso.

Neste concept car, o volante retrai-se facilmente graças ao sistema steer-by-wire, reduzindo o peso ao eliminar os componentes mecânicos da direcção.

Essa mesma filosofia prossegue nos bancos adaptativos, a combinarem uma estrutura leve com tecidos de tecnologia de malha 3D.



Significativo é a ausência de ecrãs convencionais para a instrumentação e o sistema de infoentretenimento.

No seu lugar está um sistema head-up de última geração a toda a largura do pára-brisas com os dados fundamentais para a condução.

Desconhecida é a motorização e a capacidade da bateria deste Opel Experimental. Espera-se um ou dois motores eléctricos a darem tracção às duas ou quatro rodas, e uma autonomia capaz de levá-lo até 700 quilómetros com uma carga.

