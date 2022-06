Excesso de álcool: condutores detidos aumentam mais de 26%

As infrações por condução sob o efeito do álcool aumentaram cerca de 10% no ano passado em relação a 2020. Já o número de condutores detidos subiu mais de 26%, revelou esta terça-feira a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR).

O relatório de sinistralidade e fiscalização rodoviária de 2021, divulgado esta terça-feira pela ANSR, indica que foram multados 22.765 condutores com excesso de álcool, mais 2.116 do que 2020.

O documento precisa ainda que, no ano passado, foram detidos 11.929 automobilistas que estavam a conduzir sob o efeito do álcool, mais 2.509 do que em 2020.

