Excessivo: novo Range Rover é agora um Manhart Vogue RV 650

Se gosta de personalizações excessivas, o Manhart Vogue RV 650 é o carro ideal para si.

A "oficina" de tuning abordou o novíssimo Range Rover e deu-lhe um novo vigor em tons de preto e dourado para seduzir os seus milionários clientes radicados no Médio Oriente.

Gostos à parte, é impossível não olhar atentamente para as inserções douradas em redor da grelha do radiador, nos pára-choques, no capô e na linha de cintura sobre a pintura a preto do SUV.

Para tornar tudo mais espampanante, nada como montar jantes Forged Line pintadas a ouro, como se tivesse saído de um videoclip de música rap, e destacar o logótipo da Manhart no pára-brisas.

Se o exterior já é ofuscante, o que dizer do habitáculo que foi personalizado ao extremo? O interior recebe estofos e revestimentos onde se cruzam a pele e o tecido Alcantara, sempre em tons preto e dourado.

E ainda há espaço para os futuros clientes deste Range Rover especial adicionarem alguns toques pessoais a seu gosto.

Debaixo do capô, a preparadora germânica afirma ter elevado para 650 cv a potência do V8 biturbo de 4.4 litros com 530 cv e 750 Nm.

A suspensão também foi revista e calibrada para suportar o aumento da potência, e os escapes quádruplos podem ser substituídos por um sistema especial para dar mais sonoridade nas acelerações.

Não foram avançados preços para o Manhart Vogue RV 650 mas, tendo em conta o tipo de clientela a que se dirige, não será barato.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?