A Volvo continua a abrir o apetite para o EX30 que irá revelar mundialmente a 7 de Junho.

EX30 será Volvo mais amigo do ambiente de sempre

O novo crossover eléctrico é anunciado como o modelo da marca sueca com a menor pegada de dióxido de carbono de sempre.





A gestão das emissões em todo o ciclo de produção e de vida ao longo de 200 mil quilómetros de condução foi reduzida para menos de 30 toneladas.

Menos 40% até 2025

A Volvo conseguiu reduzir em 25% as emissões de CO2 comparativamente aos C40 e XC40 neste modelo, e diminuir as emissões totais por automóvel em 40% desde 2018 até 2025.

Nesse avanço estratégico está o menor uso de alumínio e aço no EX30, principais responsáveis pelas emissões poluentes relacionadas com a produção.

Ao mesmo tempo, há mais material reciclado na sua produção, que, no caso do aço, chega a 17%, e no alumínio a 25% da sua totalidade.

"Reciclados" a bordo

Esta abordagem prossegue no habitáculo, com a optimização de múltiplas funções num só componente, reduzindo o número de peças necessárias.

Cerca de 17% de todos os plásticos, desde os componentes interiores aos pára-choques exteriores, são reciclados.



Tal uso representa a percentagem mais elevada em relação a qualquer Volvo até à data.

Bancos, tabliê e portas incluem materiais como a ganga, o linho e uma mistura de lã com cerca de 70% de poliéster reciclado.

Compromisso com fornecedores

Outra área crucial para a redução de emissões é a cadeia de fabrico, onde o fornecimento de energia limpa desempenha um papel preponderante.

O EX30 será construído numa fábrica alimentada por elevados níveis de energia ambientalmente neutra, incluindo 100% da electricidade utilizada.



Na cadeia de fornecimento, a construtora assegurou que 95% dos fornecedores se comprometessem a usar energia totalmente renovável na sua produção até 2025.

Todas estas soluções traduzem-se num automóvel com um impacto ambiental estimado de 18 toneladas de CO2.

E, no fim do seu ciclo de vida, 95% dos materiais utilizados poderão ser recuperados pela reciclagem.

A 7 de Junho, o crossover eléctrico será revelado a nível mundial, ficando de imediato disponível para encomenda no nosso país.

