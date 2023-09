EX30 mostra-se em Lisboa: primeiro passo da Volvo para democratizar a mobilidade eléctrica

Os primeiros exemplares só chegam no final de Janeiro mas a imprensa nacional já pôde apreciar esta semana o mais recente "eléctrico" da Volvo.

É com o EX30 que a marca sueca pretende democratizar a mobilidade individual, com um preço de acesso que fica a par das marcas generalistas.

Distribuído por três níveis de equipamento, a entrada na gama faz-se a partir dos 37.894 euros para uma autonomia até 344 quilómetros com uma única carga.

Três níveis de equipamento

Apresentado em frente à Gare do Oriente, em Lisboa, o Volvo EX30 distingue-se pelo interior minimalista mas recheado de tecnologia.

Compacto quanto baste, como se percebe nos 4,23 metros que mede de comprimento, nem por isso é acanhado para transportar cinco pessoas.

O mesmo já não se pode dizer da bagageira, que se resume a 318 litros de capacidade.

Minimalista quanto baste, realçam-se os bons acabamentos interiores e o equipamento de série no campo da segurança activa, com poucos opcionais.

Tal não acontece nos apoios à condução, que serão integrados de série à medida que se vai "subindo" nos níveis de equipamento Core, Plus e Ultra.

As primeiras unidades começam a ser entregues no final de Janeiro aos primeiros que fizeram a pré-reserva do crossover.

Segundo a Volvo Cars Portugal, foram concretizadas mais de 350 vendas desde Junho, mostrando um futuro risonho quando chegar aos concessionários no início de 2024.

Versão kW / cv / Nm Bateria Autonomia Preço

Single Motor Core 200 / 272 / 343 51 kWh Até 344 km Desde € 37.894 Single Motor Plus 200 / 272 / 343 51 kWh Até 344 km Desde € 40.907 Single Motor Ext. Range Core 200 / 272 / 343 69 kWh Até 475 km Desde € 43.244 Single Motor Ext. Range Plus 200 / 272 / 343 69 kWh Até 475 km Desde € 46.873 Single Motor Ext. Range Ultra 200 / 272 / 343 69 kWh Até 475 km Desde € 50.071 Twin Motor Performance Plus 315 / 428 / 543 69 kWh Até 450 km Desde € 49.579 Twin Motor Performance Ultra 315 / 428 / 543 69 kWh Até 450 km Desde € 52.777

