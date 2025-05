Evolve+ e-4ORCE reforça gama do Nissan Ariya… e já há preços!

Coincidência ou não com o arranque do Ecar Show neste fim de semana na Feira Internacional de Lisboa, a Nissan avançou esta quinta-feira com mais uma evolução do Ariya 100% eléctrico, destacado pela potência suplementar que oferece.

Os dois motores que equipam a variante Evolve+, com tecnologia e-4ORCE para a tracção integral, passam a debitar 290 kW (394 cv), com a bateria de 87 kWh a propor uma autonomia a roçar nos 500 quilómetros.

Pode não ter o visual agressivo nem as afinações mecânicas do topo de gama Nismo com os seus 320 kW (435 cv) mas, mesmo assim, demora apenas mais uma décima de segundo a cumprir a corrida dos zero aos 100 km/hora, cravados nos 5,1 segundos.

A distinguir o SUV por fora estão a cor Skyline Grey e as novas jantes Dezain de 20 polegadas em liga leve, com o habitáculo a ser decorado com bancos em pele Nappa em tons de azul, com os dianteiros a serem ventilados e aquecidos.

Retrovisor interior com visão "inteligente", visor head-up de dez polegadas, tecnologia e-Pedal, apoio ao estacionamento com o ProPilot Park e sistema de som Bose com dez altifalantes completam o equipamento desta versão.

O Nissan Ariya Evolve+ já pode ser reservado com um preço promocional de 58.467 euros mas também pode optar pelo Evolve de 178 kW (242 cv), com a mesma bateria a dar até 535 quilómetros de autonomia, pelo preço "chave na mão" de 47.218 euros.

De série pode contar-se com jantes Kotae de 19 polegadas em liga leve, e painel de instrumentos e ecrã de infoentretenimento de 12,3 polegadas, sendo este compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fios.

Presente está igualmente uma câmara traseira, tecto de abrir, controlo "inteligente" de velocidade de cruzeiro e carregador de bordo de 22 kW em corrente alternada.

