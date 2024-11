eVitara é estreia eléctrica da Suzuki sem perder raça 'off-road'

A Suzuki dá uma reviravolta a um dos seus modelos mais populares de sempre com o lançamento, em Milão, duma inédita variante que dá entrada ao mundo 100% eléctrico da insígnia nipónica.

Não significa que o actual modelo como motorizações mild hybrid e 100% híbridas saia do portefólio, ele que foi recentemente actualizado para prolongar o seu tempo de vida nos próximos anos.

As diferenças mais visíveis entre ambos, para além das soluções motrizes bem diferenciadas, está mesmo no desenho mais SUV coupé da proposta eléctrica.

Visual demasiado clássico

O novíssimo eVitara toma como base o eVX Concept estreado em Janeiro do ano passado mas com linhas mais suaves nos 4,28 metros que tem de comprimento por 1,80 de largura e 1,64 de altura.

A área frontal até pode parecer algo clássica, principalmente no que diz respeito às ópticas, mas um olhar mais atento percebe as suas formas singulares.

A traseira tem uma concepção tão banal como o que a concorrência mais directa oferece, apenas realçado pela faixa luminosa na porta da bagageira a ligar "piscas" e farolins.

É quando visto de lado que se percebe a postura mais atlética, com os resguardos plásticos das portas e dos arcos das rodas para acomodar jantes em liga leve de 18 ou 19 polegadas.

Tecnológico quanto baste

Os 2,70 metros que separam ambos os eixos fazem adivinhar um espaço razoável a bordo para cinco ocupantes, mas sem serem avançados dados para a capacidade do porta-bagagens.

Um painel digital "desalinhado" decora o posto de condução, com visor da instrumentação a ter 10,25 polegadas e o ecrã multimédia a ser apenas de 10,1 polegadas.

As proeminentes saídas de ar no tabliê dão uma aparência de robustez, reforçada por uma consola central nada discreta onde estão o selector de marchas e os modos de condução, para além doutros comandos.

Os acabamentos dos estofos dos bancos aparentam ser de qualidade mas os painéis laterais não escondem o uso de plásticos rijos nos revestimentos das portas.

Tracção integral destacada

A nova plataforma HearTect-e para modelos eléctricos, desenvolvida com a Toyota, serve de base ao eVitara que equipa grupos motopropulsores designados como eAxle.

A entrada na gama faz-se com um motor de 106 kW (144 cv) e 189 Nm passados às rodas dianteiras, tendo como "alimentador" uma bateria LFP de 49 kWh.

A versão de 128 kW (174 cv) e 189 Nm, também de tracção dianteira, acolhe uma bateria LFP de 61 kWh, sendo a mesma para a variante com o sistema de tracção integral AllGrip-e.

Esta "especialidade" da construtora apoia-se em dois propulsores, com o principal de 128 kW (174 cv) montado no eixo dianteiro, e o segundo de 48 kW (65 cv) no eixo posterior.

Potência e binário totais chegam aos 135 kW (184 cv) e 300 Nm, reguláveis através dos modos de condução, onde não falta o Trail pensado para avançar a baixa velocidade em pisos complicados.

No segredo dos deuses fica a autonomia das três versões mas, mesmo assim, aventa-se uma distância bem superior a 400 quilómetros para o modelo com a bateria de 61 kWh e duas rodas motrizes.

O Suzuki eVitara sobe na Primavera à linha de montagem da fábrica indiana de Gujarat, prevendo-se para o verão a sua chegada à Europa.

