Evento 'Carro do Ano 2022': Skoda quer estar no Top 5 europeu em 2030

Maior protagonismo e novo posicionamento dentro do grupo Volkswagen são os principais trunfos da Skoda no actual momento da indústria automóvel.

Ambas as ideias foram sublinhadas pelo director geral da marca checa no nosso país, no encontro "Carro do Ano 2022" realizado esta quarta-feira.

Centrado no Skoda Enyaq iV, que está a concurso, Luís Mateus destacou que a insígnia tem como objectivo fazer parte do Top 5 europeu em 2030. A Skoda acredita que a sua gama electrificada irá crescer entre 50 a 70% até ao final da década.





Já no próximo ano, será lançado um novo compacto urbano 100% eléctrico, seguindo-se mais dois novos modelos até 2030.Contudo, "os motores a combustão continuarão a fazer parte da nossa oferta", sublinhou Luís Mateus.

Uma certeza é que a Skoda "irá liderar a oferta do grupo Volkswagen, com novos modelos, nos mercados da Índia, norte de África e Rússia".

O facto é tanto assinalável quando a marca foi considerada, até há poucos anos, uma low cost no seio do grupo automóvel alemão.

Em Portugal, a Skoda tem assistido a um crescimento consistente no mercado automóvel, principalmente na sua variante eléctrica.

Como exemplo estão as duas centenas de Enyaq iV vendidos desde que o modelo 100% electrificado chegou ao nosso país em Maio, com especial destaque para as versões com o nível de equipamento Sportline.

Actualmente, o portefólio da marca em Portugal é repartida, para além do Enyaq iV, pelos modelos Fabia, Scala, Octavia e Superb, e pelos SUV Kamiq, Karoq e Kodiaq.

