O novo MG S6 ainda não teve estreia oficial na Europa mas o Euro NCAP já o exibiu de todos os ângulos antes de submetê-lo à tortura dos crash tests de segurança.

Euro NCAP mete a pata na poça: mostra MG S6 EV antes da estreia

Esta situação inédita na história da instituição não esconde a óptima classificação que conseguiu nos ensaios de colisão, ao arrecadar a pontuação máxima de cinco estrelas.

O SUV eléctrico mostra um capô mergulhante sobre uma frente compacta, realçada pelas luzes diurnas muito delgadas e pelas ópticas triangulares montadas num plano mais baixo, com a entrada de ar inferior dividida na vertical.

Sem dados concretos sobre o seu tamanho, mas que deverá superar os 4,65 metros de comprimento, percebe-se uma larga distância a separar os dois eixos para um espaço generoso a bordo.

Uma faixa luminosa a toda a largura da porta da bagageira assume-se quase como uma réplica de alguns SUV das insígnias premium europeias; bem escondido dos olhares mantém-se o desenho do habitáculo.

Os únicos dados técnicos já conhecidos do MG S6 tem mesmo a ver com o peso de 1.908 quilos em vazio, sabendo-se também que haverá variantes com tracção traseira ou integral.

É igualmente expectável que comporte uma bateria superior aos 64 kWh que equipa o MG S5 acabado de chegar ao nosso país, e ultrapassar os 480 quilómetros de autonomia combinada.

Quanto aos resultados obtidos pelo MG S6, assinala-se a pontuação de 92% na protecção de adultos, e de 85% nas crianças. A protecção aos peões chega a 84%, e os assistentes à condução aos 78%.

Com os resultados agora anunciados pelo Euro NCAP, deverá ser uma questão de poucas semanas para o SUV eléctrico ser apresentado de forma oficial… e sem mossas!

