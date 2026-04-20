Euro 7 quase em vigor: híbridos 'plug-in' da Peugeot ganham novos nomes

A norma Euro 7, que define um novo protocolo de homologação para a potência combinada dos híbridos plug-in, só entra em vigor no final deste ano 2026 mas a Peugeot antecipa-se ao aplicá-lo já aos seus modelos com aquele sistema de propulsão.

Tal decisão resulta numa alteração da potência oficialmente certificada mas sem que esses carros tenham sofrido qualquer modificação técnica, mantendo-se os número de desempenho, consumo de combustível e emissões de dióxido de carbono.

Aprovada que está a potência combinada dos Peugeot 3008 e 5008 híbridos plug-in em 226 cv (166 kW), a nova nomenclatura de ambos passa a ser Peugeot 3008 Plug-in Hybrid 225 Automático e Peugeot 5008 Plug-in Hybrid 225 Automático.

O mesmo acontece com o Peugeot 408 Plug-In Hybrid 240 Automático, a explicar os seus 240 cv (177 kW) combinados, com o novo protocolo homologado a já ter sido aplicado ao novo Peugeot 308 Plug-in Hybrid 195 Automático com 196 cv (144 kW).

A marca do leão faz questão de realçar que novo protocolo não tem impacto financeiro no certificado de matrícula do veículo, uma vez que esse custo é calculado exclusivamente com base na potência do motor de combustão, que permanece inalterada.

Texto: P.R.S.

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