EUA: bebé a ''assar'' dentro do carro salvo pela polícia

Não é só em Portugal nem nos países do sul da Europa que as temperaturas a baterem nos 40° C têm afligido as populações nos últimos dias.

Também afectadas por uma vaga de calor estão várias regiões dos Estados Unidos da América, obrigando as forças policiais e de socorro a esforços redobrados para acorrer aos pedidos de emergência.

Foi o que aconteceu há uma dezena de dias em Corona, a leste de Los Angeles, com uma patrulha da polícia local a acorrer a uma chamada de emergência para salvar um bebé de poucos meses deixado pelos pais dentro do automóvel a "torrar" ao sol.

Quando a polícia chegou ao local, percebeu rapidamente a urgência da situação: o veículo estava estacionado sob luz solar directa, com as portas e as janelas trancadas sob uma temperatura de 35° C, mas que dentro do habitáculo já ultrapassava os 43° C.

Um dos agentes não perdeu tempo a fazer do bastão um martelo para quebrar um vidro e destrancar as portas, retirando o bebé do banco traseiro.

Não é claro quanto tempo o infante esteve sozinho no carro mas o departamento policial de Corona, que já abriu uma investigação, divulgou na última semana as imagens do incidente para consciencializar os pais sobre os riscos de deixar bebés e crianças sozinhas no carro.

