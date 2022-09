Estudo revela: um dia por semana sem carros poupa até 5% de combustíveis nas cidades

Um dia por semana sem carros pouparia entre 3% a 5% do gasóleo e gasolina consumidos em meio urbano, indica um estudo citado pela Zero esta quinta-feira, Dia Mundial e Dia Europeu sem Carros.

Na data que sensibiliza para a necessidade de reduzir o tráfego rodoviário nas cidades, a associação ambientalista diz que, no estudo, 62% das pessoas em cidades europeias apoiam a ideia de um dia sem carros por semana.

O estudo foi feito no âmbito da campanha Cidades Limpas, um consórcio europeu que a Zero integra.

A associação lembra a actual crise energética na Europa para dizer que "é urgente reduzir a dependência do continente em relação ao petróleo e ao gás", na notícia divulgada pela agência Lusa.

O estudo "revela que, um único dia semanal sem carros nas principais cidades europeias, poderá poupar entre 541 mil e 945 mil barris de petróleo em cada dia em que é implementado", diz a Zero em comunicado.

"É o equivalente entre 3% a 5% de todo o consumo de gasóleo e gasolina em meio urbano na Europa, que representa cerca de 23% das emissões e uso de energia".

Equivale ainda a cerca de 40% de todo o consumo anual de petróleo em Portugal, ou o consumo inteiro de petróleo de países como a Estónia, Letónia e Lituânia".

Dias sem carros, refere a Zero, não obrigam a novas infra-estruturas, a regulamentos complexos ou a grandes despesas, permitindo também a uma melhoria do ar.

A associação recomenda que as cidades devem, de forma generalizada, adoptar dias semanais sem carros e promover o transporte público, com o apoio do Governo, que deve melhorá-los e densificá-los.

Várias cidades do país vão assinalar o Dia Europeu sem Carros com acções de sensibilização e promoção de actividades desportivas, incluindo caminhadas e o uso da bicicleta.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?