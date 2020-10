Estudo imagina Maserati GranTurismo Targa e o resultado é fantástico

O Maserati MC20 marca o início de um novo capítulo para a marca de Modena, que já confirmou que a linguagem de estilo estreada neste modelo também vai chegar aos restantes elementos da gama.

Mas se o MC20 exibe linhas elegantes e que deixam os amantes da marca do tridente com "água na boca", Samuele Errico Piccarini acredita que o rumo podia ser ligeiramente diferente. Para demonstrar o seu ponto de vista, este designer criou o Maserati GranTurismo Targa, um protótipo que imagina (de forma digital) aquilo que pode ser a próxima geração do Maserati GranTurismo.

Inspirado no clássico Maserati 5000GT, este protótipo mantém uma configuração de motor dianteiro, o que lhe permite contar com um capot bastante longo. A grelha dianteira, bastante larga, e a assinatura luminosa rasgada, garantem uma enorme presença em estrada. Já a traseira, com duas enormes saídas de escape e uma faixa luminosa a toda a largura, acrescenta dinamismo e agressividade ao conjunto.

Este é um estudo independente, pelo que será muito difícil ver qualquer um destes elementos no próximo Maserati GranTurismo. Mas uma coisa é certa, não haverá neste momento nenhum amante de automóveis que não quisesse ver este protótipo produzido.