Estudo ACP: parque automóvel português está mais jovem e diversificado

O parque automóvel português está mais jovem e diversificado em relação a 2025: um estudo do Automóvel Clube de Portugal verificou um aumento de 5% entre os veículos com menos de quatro anos

Segundo o Observatório ACP – Mobilidade Eléctrica em Portugal 2026, 38% dos carros em circulação no nosso país têm mais de 15 anos, uma queda de cinco pontos percentuais (p.p.) face ao ano passado.

"A maior proporção de veículos com menos de quatro anos observa-se na região da Grande Lisboa, entre os proprietários de carros electrificados e nas classes sociais mais elevadas (A e B)", detalhou a análise publicada pela agência Lusa.

Os "eléctricos" passaram a representar 9% dos condutores, mais 5,5 p.p. relativamente a 2025, com os carros a gasolina a progredirem 11 p.p., enquanto os veículos a gasóleo caíram 18 p.p.

As marcas Peugeot e Renault, cada uma com 10%, continuam a liderar o parque automóvel português, logo seguidas da Volkswagen (7%), BMW (6%) e Opel (6%).

21% optariam por um "eléctrico"

Mais de 80% dos inquiridos entre 28 de Janeiro e 11 de Fevereiro responderam que conduzem um carro próprio, ou seja, mais 10 p.p. face ao ano anterior.

No que se refere aos quilómetros percorridos por mês, 79% fazem até 1.000 km naquele que é um agravamento de 20 p.p., enquanto cerca de 57% dos condutores afirmaram terem comprado o carro a pronto e 22% com crédito automóvel.

Entre o que compraram a pronto pagamento, evidenciaram-se os condutores com mais de 65 anos das regiões da Grande Lisboa, Oeste e Vale do Tejo, sem carro electrificado e pertencentes à classe social A.

Quase metade dos portugueses consideram trocar de carro dentro de um e até cinco anos, mais 25 p.p. do que o verificado no último ano.

Ainda no que se refere à compra dum novo carro, 21% dos condutores optariam por um elétrico, enquanto 20% prefeririam um híbrido plug-in, logo seguidos por 19% a optarem pelo diesel, outros 19% pela gasolina e 10% por um híbrido simples.

Existem 1,8 automóveis em média por agregado familiar, uma descida de 0,2 p.p. face a 2025, destacando-se entre os que possuem mais viaturas os agregados mais jovens (18 a 34 anos) das regiões Oeste e Vale do Tejo, e da classe mais alta.

86% carregam em casa

Considerando os proprietários de veículos electrificados, 82% possuem o carro há menos de cinco anos, com a Tesla e a BMW a manterem a liderança nesse campo.

No que se refere aos custos, os condutores gastam até sete euros por cada carregamento doméstico e 50 euros mensais no carregamento público.

O estudo revelou também que 86% (mais 3 p.p.) carregam o carro em casa e 91% utilizam postos públicos, correspondente a mais 3 p.p, sendo a Galp Electric e a EDP consideradas as comercializadoras mais relevantes.

Para a realização deste estudo foram entrevistadas 1.608 pessoas entre 28 de Janeiro e 11 de Fevereiro, com uma amostra de 1.200 indivíduos com carta de condução, reforçada com 408 condutores de veículos electrificados.

