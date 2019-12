Estrela da NASCAR criou a maior pista Hot Wheels do mundo

As pistas (laranja) da Hot Wheels fazem parte da juventude de muitos amantes de automóveis e em alguns casos é mesmo um "hobby" que "sobrevive" até aos dias de adulto, nem que seja por "culpa" dos filhos.

Muitos de nós, em criança, sonhámos e criámos pistas radicais que serviam de palco a corridas infernais na sala, no quarto ou até na cozinha. Mas Joey Logano, estrela da NASCAR, acaba de criar uma pista que deixa qualquer criação anterior a um canto.

Com 591.6 metros, esta pista acaba de ser reconhecida oficialmente como a maior pista Hot Wheels do mundo e está entrelaçada com a colecção de automóveis (reais!) do piloto, onde se inclui um Mustang com a decoração da Hot Wheels, um DeLorean, um Ford GT e vários "hot rods".

"É um sonho de criança tornado realidade. Tenho muitas memórias de quando brincava com os meus carros Hot Wheels em criança e é muito divertido regressar a isso com o meu filho que tem a mesma paixão pelos seus Hot Wheels que eu tinha", afirmou Logano.

"Os Hot Wheels estão na base da minha paixão por corridas - o meu primeiro carro foi um Hot Wheels - e agora estar aqui a bater este recorde do mundo com o meu filho e com uma equipa fantástica de fãs Hot Wheels é uma maneira fantástica de anunciar o nosso Ford Mustang de edição especial", acrescentou.