Estreias nacionais: Stellantis leva Fiat 600e, Peugeot e-308 e Opel Astra Electric ao SAHE no Porto

A Stellantis vai levar três estreias "eléctricas" nacionais ao Salão do Automóvel Híbrido e Eléctrico, que acontece no próximo fim de semana na Alfândega do Porto.

Os Fiat 600e, Peugeot e-308 e Opel Astra Electric destacam-se entre os 19 modelos electrificados em representação de sete marcas agrupadas na Stellantis.

Pela primeira vez no nosso país estará o 600e, o crossover eléctrico que assinala o regresso da Fiat ao segmento B-SUV com uma autonomia até 600 quilómetros urbanos, sem esquecer o renovado Fiat 500e.

Ao lado do novo e-308, que reforça a ofensiva eléctrica da Peugeot no segmento C, estará também o e-2008 lançado em Setembro último.

No campo híbrido plug-in, será relevado o Peugeot 408 Plug-In Hybrid com 225 cv e o renovado desportivo 508 Peugeot Sport Engineered.

Já a marca do relâmpago propõe o novo Astra Electric, acompanhado do reactualizado Corsa Electric e do Mokka Electric.

Do lado da Abarth estará o desportivo eléctrico 500e, concebido para oferecer a mesma experiência de condução por que são reconhecidos os modelos da marca.

A Citroën marca a sua presença no salão da Invicta com os renovados eléctricos ë-C4 e ë-C4 X,a que se somam os híbridos plug-in C5 Aircross e C5 X.

A "estrela" no pavilhão da Alfa Romeo será o novo Tonale Plug-In Q4, primeiro modelo electrificado da nova era da marca, com motor de 280 cv e tracção integral.

A DS Automobiles contará com a presença do "eléctrico" DS 3 E-Tense, recentemente actualizado, bem como dos híbridos plug-in DS 4 E-Tense e DS 7 E-Tense na versão topo de gama de 360 cv e tracção integral.

Campanhas especiais de compra, com oferta de wallbox e carregamentos gratuitos, bem como ensaios no próprio local em grande parte dos modelos fazem parte do programa das marcas do grupo Stellantis.

