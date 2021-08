Será uma das principais novidades da Volkswagen no salão automóvel de Munique mas, por agora, é apresentado ainda envolto numa forte camuflagem.





Estreia: Volkswagen leva ID.5 GTX a Munique

No evento alemão, que acontece entre 7 e 12 de Setembro, será revelado o novo "eléctrico" ID.5 GTX, uma versão coupé do ID.4 com vários elementos a ligarem-nos.

Se a frente é em tudo semelhante, atrás o espaço da bagageira e dos bancos traseiros é sacrificado pela nova fisionomia.

O crossover terá dois motores eléctricos e tracção integral, prevendo-se que a potência combinada possa chegar aos 220 kW (299 cv) e 460 Nm, como o ID.4 GTX.

Não será nenhuma surpresa, no entanto, que a potência possa chegar aos 245 kW (333 cv), como é proposto pelo ID.X.

Quanto à autonomia, será capaz de percorrer até 497 quilómetros com uma única carga, com uma bateria que deverá ter uma capacidade de 77 kWh.

À semelhança dos restantes modelos da gama, o novo Volswagen ID.5 GTX estará capaz de receber actualizações remotas.

O Volkswagen ID.5 GTX, que será o segundo modelo da série desportiva GTX, deverá chegar aos concessionários europeus apenas no próximo ano.

