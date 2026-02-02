O futuro Jaguar GT de quatro portas alimentado a electrões entrou esta semana na última fase de testes com o ataque aos pisos nevados da Suécia, antecedida avançadas por simulações virtuais.

Estreia para breve: GT eléctrico da Jaguar acelera 1.000 cv na neve

Bem junto ao Círculo Polar Árctico, onde as temperaturas podem chegar a -40º C, vários protótipos estão a ser sujeitos a esforços extremos para optimizar o comportamento dinâmico e os modos de condução do coupé de luxo.

O foco está na calibração do conjunto motopropulsor, gestão do binário e suspensão, para responder aos objectivos de estabilidade, conforto e precisão de condução necessários para criar um carro capaz de desafiar os seus rivais.

Autonomia até 700 km

Evoluído a partir do Type 00 Concept, terá um sistema de tracção integral com vectorização de binário apoiado em três motores para mais de 1.000 cv, o que faz dele o modelo de produção mais potente já fabricado pela marca.

Para tal, conta com rodas traseiras direccionais, suspensão pneumática adaptativa e amortecedores activos de válvula dupla, todos combinados com pneus de Inverno de 23 polegadas especialmente concebidos para o coupé.

Segundo o portal britânico Autocar, que já testou um dos protótipos na Suécia, este Jaguar equipa uma bateria de 120 kWh para uma autonomia combinada a bater nos 700 quilómetros.

Poupança de energia

Não é só sob estas premissas que os ensaios têm sido feitos em condições climatéricas extremas: também servem para validar o novo sistema de gestão térmica ThermAssist, para limitar o impacto do frio na autonomia.

Segundo a Jaguar, esta solução pode reduzir até 40% o consumo de energia relacionado com o aquecimento, ao reutilizar o calor residual dos motores para manter um desempenho estável a baixas temperaturas.

A apresentação oficial do segundo 100% eléctrico da Jaguar poderá acontecer neste Verão, com as primeiras entregas a poderem acontecer no próximo ano.

