Estreia nos SUV: Polestar 3 promete mais potência e dinâmica desportiva

Nem duas semanas se passaram sobre o lançamento do Polestar 2 no nosso país, e a insígnia sueco-chinesa avança já com uma nova proposta.

O Polestar 3 será o primeiro SUV 100% eléctrico da sua oferta, e já se conhecem as primeiras imagens do modelo que será apresentado em Outubro.

A produção deverá arrancar no início do próximo ano nos Estados Unidos e na China.

Autonomia superior a 600 km

Embora não sejam adiantados muitos pormenores sobre a mecânica, o Polestar 3 será equipado com dois motores eléctricos.

A capacidade da bateria não foi revelada mas a marca aponta para uma autonomia superior a 600 quilómetros segundo o ciclo WLTP.

O SUV coupé irá acolher a próxima geração de arquitectura para veículos elétricos da Volvo Car Group.

Contará com recursos de conectividade de ponta baseados no sistema de infoentretenimento Android Automotive OS nativo da Google.

Ao longo do tempo, irá ter tecnologia de condução autónoma em auto-estrada baseada no sensor LiDAR da Luminar e na computação NVIDIA centralizada.

"A nossa identidade de design evolui com este veículo eléctrico de luxo, com um carácter forte, distinto e marcante", refere o director executivo Thomas Ingenlath.

"Com este carro, recuperamos a natureza desportiva do SUV, mantendo-nos fiéis às nossas raízes de elevadas prestações".

A Polestar tenciona lançar um novo modelo todos os anos até 2025, sendo o Polestar 3 o ponta de lança dessa estratégia.

É igualmente objectivo da fabricante em estar presente, pelo menos, em 30 mercados globais até ao final de 2023.

As vendas mundiais deverão ser multiplicadas por dez, passando dos 29 mil exemplares vendidos no ano passado, para as 290 mil unidades em 2025.

