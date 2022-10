Estreia nos ralis: Miguel Oliveira vai correr no Rallye Casinos do Algarve

Depois de ter acelerado num Hyundai i30 N TCR na etapa do Campeonato de Portugal de Velocidade em Vila Real do WTCR, Miguel Oliveira vai voltar a trocar as duas pelas quatro rodas.

O piloto da KTM no Mundial de MotoGP vai estrear-se no mundo dos ralis ao volante de um Hyundai i20 N Rally2, tendo a seu lado Carlos Magalhães como navegador.

Oliveira irá competir no Rallye Casinos do Algarve, prova a contar para a Taça de Portugal de Ralis, que irá correr-se no asfalto entre 11 e 13 de Novembro.

"Para quem me conhece e acompanha, sabe que foi sempre um sonho fazer um rali; sou um apaixonado por velocidade", sublinhou o embaixador da Hyundai Portugal.

"Vou estar com a adrenalina em alta para me adaptar ao carro e aos troços. Esta é mais uma grande experiência com a Hyundai e o meu objectivo é aproveitar ao máximo e divertir-me!".

