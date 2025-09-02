Estreia no salão de Munique: Leapmotor reforça gama com B05 eléctrico

São as primeiras imagens do eléctrico Leapmotor B05 que será revelado a 9 de Setembro no salão automóvel de Munique, para depois chegar ao mercado europeu no início do próximo ano por um preço de partida em redor dos 30 mil euros.

Com 4,30 metros de comprimento, mais centímetro, menos centímetro, destaca-se a adopção dos códigos estéticos da marca, como se percebe na assinatura luminosa frontal composta por três barras horizontais, em tudo idêntica à do B10.

O habitáculo deverá refletir o ambiente minimalista daquele SUV, com o posto de condução a ser dominado por um ecrã multimédia de 14,6 polegadas, complementado pelo visor da instrumentação com 8,8 polegadas.

Nada que seja uma surpresa nessas opções estéticas já que o compacto familiar toma como base a mesma plataforma Leap 3.5, sendo admissível igual propulsor eléctrico de 160 kW (218 cv) e 240 Nm.

A alimentá-lo deverão estar as mesmas baterias que equipam o SUV, com a de 56,2 kWh a oferecer cerca de 370 quilómetros de autonomia, com o topo de gama equipado com a de 67,1 kWh a poder cumprir até 450 quilómetros.

O pacote de equipamentos deverá estar ao mesmo nível do B10, com a entrada na gama a incluir tejadilho panorâmico, jantes de 18 polegadas em liga leve, câmara a 360° e até 17 auxiliares à condução.

A versão mais equipada deverá somar a iluminação ambiente e bancos em pele sintética, com os dianteiros a serem aquecidos, ventilados e com regulação eléctrica.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?