 Pesquisa
Novos Modelos

Estreia no salão de Munique: Leapmotor reforça gama com B05 eléctrico

14:25 - 02-09-2025
 
 
Estreia no salão de Munique: Leapmotor reforça gama com B05 eléctricoEstreia no salão de Munique: Leapmotor reforça gama com B05 eléctricoEstreia no salão de Munique: Leapmotor reforça gama com B05 eléctrico
Estreia no salão de Munique: Leapmotor reforça gama com B05 eléctricoEstreia no salão de Munique: Leapmotor reforça gama com B05 eléctricoEstreia no salão de Munique: Leapmotor reforça gama com B05 eléctrico

São as primeiras imagens do eléctrico Leapmotor B05 que será revelado a 9 de Setembro no salão automóvel de Munique, para depois chegar ao mercado europeu no início do próximo ano por um preço de partida em redor dos 30 mil euros.

Com 4,30 metros de comprimento, mais centímetro, menos centímetro, destaca-se a adopção dos códigos estéticos da marca, como se percebe na assinatura luminosa frontal composta por três barras horizontais, em tudo idêntica à do B10.

O habitáculo deverá refletir o ambiente minimalista daquele SUV, com o posto de condução a ser dominado por um ecrã multimédia de 14,6 polegadas, complementado pelo visor da instrumentação com 8,8 polegadas.

Nada que seja uma surpresa nessas opções estéticas já que o compacto familiar toma como base a mesma plataforma Leap 3.5, sendo admissível igual propulsor eléctrico de 160 kW (218 cv) e 240 Nm.

A alimentá-lo deverão estar as mesmas baterias que equipam o SUV, com a de 56,2 kWh a oferecer cerca de 370 quilómetros de autonomia, com o topo de gama equipado com a de 67,1 kWh a poder cumprir até 450 quilómetros.

O pacote de equipamentos deverá estar ao mesmo nível do B10, com a entrada na gama a incluir tejadilho panorâmico, jantes de 18 polegadas em liga leve, câmara a 360° e até 17 auxiliares à condução.

A versão mais equipada deverá somar a iluminação ambiente e bancos em pele sintética, com os dianteiros a serem aquecidos, ventilados e com regulação eléctrica.

Já segue o Aquela Máquina no Instagram?

TEMAS:

LeapmoptorLeapmotor B05hatchbackeléctrico
Faltam 300 caracteres
Comentário enviado com sucesso
Subscrever Newsletter
Últimas Notícias
ver mais
pub

vídeos

Deus Ex Machina: dois Mini JCW marcados pela originalidade

Deus Ex Machina: dois Mini JCW marcados pela originalidade

Concept C dá corpo ao novo Audi TT eléctrico… que só chega em 2028!

Concept C dá corpo ao novo Audi TT eléctrico… que só chega em 2028!

Astara estreia KGM Musso EV e Maxus eDeliver7 na Agroglobal

Astara estreia KGM Musso EV e Maxus eDeliver7 na Agroglobal

×
Enviar artigo por email

Restam 350 caracteres

×
Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site de Aquela Máquina, efectue o seu registo gratuito.